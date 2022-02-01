انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية لجميع المؤهلات بشركة فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية “بابا جونز & اربيز “ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

تعلن شركة فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية ” بابا جونز & اربيز ” عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل بفروع الشركة ” بمدينة نصر ومصر الجديدة والتجمع وأكتوبر والرحاب والشروق ومدينتي” برواتب مجزية تبدأ من 2550 جنية إلى 6000 جنية، ونتابع الآن عرض شروط وكيفية التقديم للوظائف كالتالي على مصر فايف.

وظائف شركة فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية ” بابا جونز”

مطلوب مديرين مطعم، مؤهلات عليا خبرة لا تقل عن سنة. مطلوب مساعد مدير، مؤهل عالي، خبرة من 1 إلى 5 سنوات في مجال العمل. مطلوب مشرفين مطعم، مؤهلات عليا وخبرة في مجال العمل. مطلوب كول سنتر، مؤهل عالي خبرة وبدون. مطلوب أعضاء فريق، مؤهل لا يقل عن متوسط، خبرة وبدون.

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يزيد السن عن 38 سنة، وخبرة في مجال العمل، من الجنسين، وتوفر الشركة للعملين بها مرتبات مجزية تبدأ من 2550 جنيه إلى 6000 جنيه، ونزيد حسب الخبرة، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية وبدل انتقال وحوافز شهرية وتدريب مجاني وفرص للترقي، والعمل 9 ساعات.

Advertisements

وظائف آخري:-

وللتقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي ” وظائف شركة فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية بابا جونز” ثم الحضور مباشرة إلى العنوان التالي : شارع الحجاز بمصر الجديد – اقرب محطة مترو هليوبوليس – أمام مستشفى هليوبوليس بجزار معمل 56 المختبر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية : 01285816757 – 01013888205.

Advertisements