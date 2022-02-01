وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة.. رابط التقديم

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة، فقد أتاحت الإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة من خلال موقعها الإلكتروني، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية المتاحة للتقديم في مجال العمل الطبي والصحي، حيث يستطيع كل من يحمل شهادة الدبلوم وما هو أعلى من ذلك التقديم في وظائف الخدمات الطبية، حيث يسمح موقع الخدمات الطبية الإلكتروني التقديم إلكترونياً بدون التسليم اليدوي علي أن يتم رفع جميع المستندات المطلوبة للتقديم وفق الشروط التي يتم تحديدها لكل وظيفة علي حده، حيث يتم فحص جميع الطلبات والترشيح للوظائف المتاحة بعد المطابقة من إدارة التوظيف، وسوف نوضح لكم خطوات التقديم في وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

تطلب الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية عدد من المسميات الوظيفية والتخصصات التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد، ومن التخصصات الوظيفية المطلوبة (التخصصات التي تخص العمل بالطب ومجال عمل التمريض، التقديم بكافة الخدمات الطبية، وظائف تخص العمل بالجودة والصحة والسلامة المرضية، تخصصات وظيفية بقسم الإدارة المالية، صيانة الطائرات، تخصصات العمل بتكنولوجيا المعلومات، التخصص الوظيفي الخاص بإدارة التخطيط والتطوير، تخصصات العمل المرتبطة بإدارة الموارد البشرية) وغيرها من التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الخدمات الطبية، وقد وضحت الإدارة شروط التقديم علي النحو التالي:

يجب أن يكون الشخص الراغب في التقديم مواطن سعودي.

يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل الأراضي السعودي باستثناء من ولد بخارج المملكة.

يشترط ألا يقل سن المتقدم عن سبعة عشر عامًا خلال التسجيل بأي تخصص وظيفي.

ألا يتعدى العمر لأي متقدم عن أربعون عامًا خلال التقديم في الوظيفة.

عدم ارتباط اسم الشخص بأي جريمة تخل بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم للوظائف متزوجًا من أي امرأة أجنبية.

كيفية التقديم في الوظائف الخالية

يتم التقديم إلكترونياً لجميع الوظائف المطلوبة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، علي أن يتم التسجيل من خلال الدخول علي رابط التقديم التالي/ تسجيل الوظائف، مع تسجيل البيانات التي تخص التقديم علي أن يتم إدراج البيانات بشكل صحيح ورفع جميع المستندات المطلوبة، ثم النقر علي التقديم بالوظيفة.