لجميع المؤهلات .. وظائف خالية بسوبر ماركت بنده مدينة نصر

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محمد سياف - ابو ظبي - يعلن سوبر ماركت بنده فرع مدينة نصر”4 طريق النصر – تقاطع مكرم عبيد”، عن حاجته إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام، لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، ونستعرض الآن تفاصيل وشروط الوظائف كالتالي على مصر فايف.

وظائف سوبر ماركت بنده مدينة نصر

مطلوب كاشير. مطلوب موظف استلامات. مطلوب مشرف اجبان. مطلوب شيف اجبان. مطلوب شيف اسماك. مطلوب شيف مخبوزات. مطلوب مندوب توصيل. مطلوب متلقي طلبات، مؤهلات متوسطة. مطلوب بائع خضار وفاكهه، مؤهل لا يقل عن متوسط. مطلوب منسق ممرات، مؤهل متوسط. مطلوب جزارين، مؤهل متوسط أو بدون.

شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف سوبر ماركت بنده

يشترط للراغبين جميع المؤهلات عليا ومتوسطة ومن يجيد القراءة والكتابة وبدون مؤهل، من الجنسين، وبالنسبة للذكور تقديم الموقف من التجنيد، وتوفر الشركة للعاملين مرتبات مجزية حسب الخبرة، وتأمينات اجتماعية وطبية وتامين طبي للعائلة، واجازات سنوية وأسبوعية وتامين على الحياه، كما توفر وسائل انتقال من والى، وحوافز وفرص للترقي، والعمل 8 ساعات.

وظائف آخري:-

ولمن يرغب في التقدم على الوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البينات المطلوبة من خلال الرابط التالي”وظائف سوبر ماركت بنده فرع مدينة نصر” ثم التوجه مباشرة يوم الأحد والاثنين الموافق 6/7 فبراير 2022، على العنوان التالي : فرع مدينة نصر 4 طريق النصر – تقاطع مكرم عبيد، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01066031116