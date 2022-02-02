تفاصيل مسابقة وزارة الري للمهندسين لشغل 240 وظيفة (مدني -كهرباء -ميكانيكا -اتصالات)

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفاصيل مسابقة وزارة الري للمهندسين لشغل 240 وظيفة خالية بنظام التعيين في مختلف التخصصات الهندسية لسد العجز في الوزارة وخاصة في ظل قيام الوزارة بالكثير من المشروعات التنموية داخل مصر بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي في إطار خطة مشروعات حياه كريمة والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية وخطة تبطين الترع والتي تجري حاليا في جميع محافظات الجمهورية من أجل تحسين منظومة الري في مصر والتقليل من الهدر في مواردنا المائية لاستغلالها في استصلاح المزيد من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد مما دفع الوزارة لطلب تعيين كوادر جديدة للإشراف علي تنفيذ المشروعات الجديدة.

تفاصيل مسابقة وزارة الري للمهندسين لشغل 240 وظيفة

في إطار خطة وزارة الري لتطوير منظومتها وسد العجز من الكوادر الفنية في ظل تنامي عدد المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في الوقت الراهن طلبت الوزارة عمل مسابقة لتعيين عدد 240 مهندس في مختلف التخصصات يكون توزيعهم كالآتي:

190 مهندس مدني

29 مهندس ميكانيكا

15 مهندس كهرباء

4 مهندس حاسب ألي

2 مهندس اتصالات

علي أن يتم التقديم عبر بوابة الحكومة المصرية عبر الرابط التالي (اضغط هنا) وسوف يتم فتح باب التسجيل بداية من يوم 20 فبراير 2022 وحتي يوم 7 مارس 2022 ويجب علي الجميع عدم البدا في التسجيل إلا بعد اكتمال الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم المطلوبة والحصول علي رقم الإيداع.

شروط مسابقة وزارة الري للمهندسين لشغل 240 وظيفة

أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية وحسن السير والسلوك أن يكون المتقدم لم يسبق الحكم عليه بأي أحكام جنائية مخله بالشرف والأمانه أو فصل من عمله لسبب تأديبي أن يكون سن المتقدم أقل من 30 عاما أن يكون حاصل علي بكالوريوس الهندسة في التخصصات المطلوبة ومقيد بنقابة المهندسين أن ينجح المتقدم في الاختبارات التي تحدد لاحقا ويقر بقبوله العمل في أي مكان داخل جمهورية مصر العربية يقوم المتقدم بدفع مبلغ 22 جنيه مصري في البنوك التالية (بنك مصر أو بنك القاهرة أو البنك الأهلي) لصالح حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم الحساب / 78120 / 450 / 9ح / كرسوم لشغل وظيفه حكومية والحصول علي إيصال بذلك لتسجيله علي الموقع.

الأوراق المطلوبة في مسابقة وزارة الري للمهندسين لشغل 240 وظيفة

يجب علي السادة المهندسين المتقدمين للوظائف مراعاة عدم البدا في رفع المستندات إلا بعد استيفاء جميع الأوراق والحصول علي ايصال ايداع لصالح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما يجب رفع صور من أصول الأوراق المطلوبة علي الموقع بصيغة (jpg) فقط علي أن تكون الصور ملونة ولا تزيد عن 1 ميجا والأوراق المطلوبة هي:

صورة شخصية للمهندس المتقدم للوظيفة صورة البطاقة الشخصية الرقم القومي سارية (وش و ظهر) صورة صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية (وش و ظهر) صورة من شهادة التخرج صور من شهادات الماجستير أو الدكتوراه إن وجدت صورة من كارنيه نقابة المهندسين صورة من الموقف التجنيدي أو شهاده الخدمة العامة في حالة وجود إعاقة صورة من شهادة التأهيل صورة من إيصال الإيداع

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