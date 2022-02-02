نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شركة نيوم الجديدة للرجال والنساء 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة نيوم من خلال المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم، عن توفيرها لعدد من الفرص الوظيفية الخالية عبر بعض المدن السعودية، وقد وضحت نيوم بأن التقديم يشمل كلا الجنسين من الرجال والنساء المقيمين بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، ويستطيع حملة الثانوية وما يزيد عن ذلك التسجيل في وظائف نيوم الجديدة، علي أن يكون مقر العمل للوظائف المطلوبة بكل من مدن الرياض وتبوك، وقد وضحت نيوم بأن المقبولين والذين يقع عليهم الاختيار سوف يحصلون علي رواتب متميزة، إضافة الي بعض المزايا الوظيفية الأخري الذي سيتم الحصول عليها، وسوف نوضح قيمة الراتب الشهري وتخصصات العمل المطلوبة بنيوم، وكيفية التقديم بهذه الوظائف.

الوظائف المطلوبة بشركة نيوم

وضحت شركة نيوم عبر موقعها التوظيفي بأن التقديم في الوظائف الخالية سوف يكون لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى من ذلك، وفيما التخصصات الوظيفية المطلوبة للتقديم:

وظائف مندوبين مبيعات للمبتدئين.

وظائف حراسات عامة.

مشغلي عمل بغرف التحكم.

إداريين داخليين وخارجيين.

مهندسين مشروع.

مهندس سلامة وصحة.

مُنقذين سباحة.

محلل عمل أمني.

الحراسات المتجولة.

مسئولين عمل عن المشتريات.

سكرتارية.

موظفي استقبال.

موظفين بتنسيق المشاريع.

وغيرها من التخصصات الوظيفية التي قد أعلنت شركة نيوم عن حاجتها الي تعيينات وفق متقدمين يقيمون داخل الأراضي السعودية، وفق المؤهلات المطلوبة للتقديم من جانب الشركة.

مميزات العمل بوظائف نيوم الجديدة

القسم التوظيفي بشركة نيوم قد وضح بأن من أهم مميزات التعيين بهذه الوظائف الخالية هو حصول المتقدم علي راتب شهري يبدأ من 5.000 ريال سعودي حتي مبلغ 9.000 ريال سعودي شهرياً، وهو راتب جيد كبداية عمل، علاوة علي ذلك هو استفادة المتقدم من الحصول علي تأمين صحي شامل، بالإضافة الي التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة الي استفادة الشخص من الترقيات الداخلية التي تتم كل فترة عمل داخل الشركة وغيرها من المميزات الأخري.

كيفية التقديم في وظائف نيوم

يستطيع جميع المتقدمين من الرجال والنساء التقديم في وظائف نيوم من خلال الدخول علي موقع التقديم الآتي neom.com وهو موقع الشركة الرسمي للتقديم من خلال الولوج الي قسم وظائف الشركة الخالية، ثم اختيار تخصص العمل المناسب والضغط علي التقديم به.