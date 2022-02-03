وظائف جديدة بوزارة الري بنظام التعيين تعرف على الشروط ومواعيد التقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - يسعى الكثير من الشباب في مصر إلى الحصول على وظيفة حكومية، وأعلنت وزارة الري الحاجة إلى وظائف جديدة بنظام التعيين طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي ذلك أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاجة وزارة الموارد المائية والري إلى تعيين عدد 240 وظيفة مهندس بالتخصصات التالية:

عدد 29 مهندسا ميكانيكا

عدد 15 مهندس كهرباء

عدد 190 مهندسا مدنيا

عدد 2 مهندس اتصالات

عدد 1 مهندس حاسب آلي

وذلك بموازنة وزارة الموارد المائية والري والجهات التي تتبعها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الشروط المطلوبة للتعيين بوزارة الري

أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

وأن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

وألا يزيد السن على 30 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

وتضمنت الشروط أن يكون حاصلاً على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة، وأن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين.

وأن يجتاز الامتحانات المقررة، وأن يقر المتقدم بقبول العمل في أي مكان داخل مصر وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بوزارة الري.

أن يسدد المتقدم مبلغ 22 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكل فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري- بنك مصر- بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الري

صورة شخصية للمتقدم وصورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجهان)

صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

صورة المؤهل الدراسي وصورة المؤهل الأعلى (إن وجد)

صورة كارنيه نقابة المهندسين

الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة وشهادة التأهيل.

بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

صورة من إيصال الإيداع.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الري

وأوضح البيان أن التقدم للوظيفة إلكترونيًّا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارًا من 2022/2/20 حتى 2022/3/7، على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg

وأكد الإعلان أن يتم رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg فقط ملونة ولا تزيد على 1 ميجا.