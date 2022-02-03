وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني National elearning center

وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني التي تم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي له، حيث أعلن المركز عن مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحملة المؤهلات العليا وكلا من شهادات الدبلوم والبكالوريوس، في العديد من التخصصات التعليمية، كما أوضحت أن مقر العمل يكمن في مدينة الرياض حيث مقر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

تفاصيل وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

وظيفة مدير قسم المراجعة.

وظيفة مراسل

مدير إدارة التخطيط والميزانية.

مندوب مشتريات.

مساعد إداري.

مدير تطوير الشراكات الاستراتيجية.

مهندس شبكات.

مدير قسم الوثائق و الأرشيف.

وظيفة سكرتير تنفيذي.

كما نوضح للراغبين لشغل تلك الوظيفة، أهم المتطلبات التي وردت بالنسبة لوظيفة مدير قسم المراجعة ومنها ما يلي:

أن يكون المتقدم لطلب الوظيفة حاصل عل درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (تقنيات التعليم، التعليم الإلكتروني، الحاسب الآلي، التصميم التعليمي) أو ما يعادل ذلك.

شرط الخبرة أن يكون لديه خبرة عام في مجال التعليم الإلكتروني، وألا تقل عن خمس أعوام في مجال الإدارة.

أن يمتلك بعض المهارات والقدرات ومنها (القيادة، إدارة الفريق، مهارات التواصل والاتصال، إدارة الأزمات، التخطيط والتنظيم، اتخاذ القرارات وحل المشكلات، مهارة إدارة الوقت، إتقان اللغة الإنجليزية).

العمل على إدارة عمليات التحكيم والمراجعة.

الفترة المحددة للتقديم بدء من تاريخ 2 فبراير 2022، وحتى يوم 2 مارس 2022 القادم.

القدرة على الإشراف على استقطاب المحكمين الخارجيين ذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني.

متطلبات وظيفة مراسل في المركز الوطني للتعليم

يشترط الحصول على درجة البكالوريوس أو الدبلوم من جامعة أو معهد معترف به في أين من التخصصات الإدارية.

أن يكون لديه خبرة تتراوح ما بين عامين إلى خمس أعوام في نفس المجال، أو مجالات أخرى ذات صلة.

يمتلك بعض القدرات والمهارات منها حسن قيادة السيارة، ورخصة سارية المفعول، مهارات التواصل.

الدقة والانضباط في المواعيد، والعمل في جماعة.

على دراية بتعليمات السلامة والصيانة الأساسية للمركبات.

التقديم على الوظيفة خلال الفترة المتاحة بدء من تاريخ نشر الإعلان 2 فبراير 2022، وحتى يوم 20 مارس 2022.

التحقق من الملفات والمستندات وتسليمها وفق ما هو مطلوب، والمحافظة عليها.

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الهدف من وظيفة مراسل

العمل على نقل المراسلات من وإلى الإدارات الداخلية في المركز والجهات الخارجية.