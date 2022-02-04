انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 4/2/2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 التي تحتوي علي مجموعة متميزة من فرص العمل الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، حيث تعتبر جريدة الوسيط من كبرى الصحف المصرية والعربية ألتي تتناول عدد كبير من الإعلانات المختلفة في جميع المجالات، والمعلنة من قبل كبرى الشركات والمؤسسات والمصانع بالقطاع الخاص، ونستعرض الآن على مصر فايف وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة .

نستمر من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، في تقديم احدث إعلانات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، وننشر اليوم جديد وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 4/2/2022، والتي اشتملت على مئات الوظائف الشاغرة من محاسبين ومهندسين وفنيين ومحامين وسكرتارية وأطباء وممرضين وعمال وعمال خدمات وموظفين إداريين وموظفين استقبال وسائقين وتلى سيلز وشيفات واستيوارد وغيرها من الوظائف الشاغرة، وننشر الآن جديد وظائف الوسيط اليوم الجمعة 4/2/2022

وظائف آخري:-

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 4/2/2022

مطلوب مهندسين لمكتب هندسة كبير بالدقي.

مطلوب مشرفات للعمل فورا بحضانة تعليمية كبرى.

وظائف خالية بمكتب محاسبة كبير بالمهندسين.

وظائف خالية بمدرسة دولية بالهرم.

وظائف خالية بحضانة تعليمية كبرى بدولة الكويت.

وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال الاستثمار الزراعي.

وظائف خالية بشركة توكيلات أوربية رائدة في مجال الكيماويات.

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط لليوم الجمعة 4 فبراير 2022 على مصر فايف.