انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف جديدة بوزارة الصحة المصرية بنظام التعيين تعرف على الشروط ومواعيد التقديم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة الوظائف الحكومية التي يتم الإعلان عليها من وقت لآخر، نبرز إعلان وزارة الصحة والسكان عن وظائف أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الثالث بموازنة وزارة الصحة، حسب الإعلان المركز رقم 1 لسنة 2022 للتعيين في الوظائف العامة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر من الجهاز المركز للتنظيم والإدارة.

الشروط المطلوبة للتعيين بوزارة الصحة والسكان

أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

وأن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

وألا يزيد السن على 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

وتضمنت الشروط أن يكون حاصلاً على بكالوريوس علوم قسم فيزياء أو قسم الفيزياء الحيوية.

وأن يجتاز الامتحانات المقررة، وأن يقر المتقدم بقبول العمل في أي مكان داخل مصر وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بوزارة الصحة.

أن يسدد المتقدم مبلغ 22 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكل فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري- بنك مصر- بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الصحة والسكان

صورة شخصية للمتقدم وصورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجهان)

صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

صورة المؤهل الدراسي وصورة المؤهل الأعلى (إن وجد)

الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة وشهادة التأهيل.

بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

صورة من إيصال الإيداع.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الصحة والسكان

وأوضح البيان أن التقدم للوظيفة إلكترونيًّا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارًا من 2022/2/06 حتى 2022/3/02، على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg

وأكد الإعلان أن يتم رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg فقط ملونة ولا تزيد على 1 ميجا.