وظائف خالية في شركة إيجى برو إف إم إي للمؤهلات المتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة إيجى برو إف إم إي Egy Pro Fme بزهراء المعادي، العاملة في مجال إدارة المرافق والهندسة وتحلية المياه، واحدي شركات وادي دجلة القابضة، عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة من فنيين ومشرفين، للعمل بفروع الشركة ببورسعيد وبمحافظة جنوب سيناء، ونستعرض الآن عرض تفاصيل وشروط الوظائف كالتالي على مصر فايف.

وظائف شركة إيجى برو إف إم إي للمؤهلات المتوسطة

مطلوب مشرف مدني، مؤهل متوسط وخبرة في مجال العمل. مطلوب عدد 18 فني تكسف مركزي وسبليت وكهرباء كنترول وأنظمه تيار خفيف وطلمبات حريق ومولدات وكونترول لوحات تيار خفيف وسباكة، مؤهل لا يقل عن متوسط صناعي، للعمل بجنوب سيناء. مطلوب عدد 2 مشرف كهرباء، مؤهل متوسط وان لا يزيد السن عن 45 سنة. مطلوب عدد 10 فني تكيف مركزو وسبليت وكهرباء كنترول وأنظمة تيار خفيف وسباكة، للعمل ببور سعيد.

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شروط ومزيا وطرق التقدم للوظائف

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، ويفضل أصحاب الخبرات، وتقدم الشركة للعاملين مرتبات مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، وللتقدم لشغل الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 01278678298