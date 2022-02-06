فرص عمل شاغرة بمصانع عقل للصناعات المغذية للسيارات لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن مصانع عقل للصناعات المغذية للسيارات ” طلخا – طريق دمياط السريع” كبرى الشركات الرائدة في صناعة قطع غيار السيارات، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، ونتابع الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، عرض شروط و تفاصيل الوظائف المطلوبة وكيفية التقدم للوظائف كالتالي:-

وظائف مصانع عقل للصناعات المغذية للسيارات

مطلوب عدد 3 مهندس ” مشتريات وجودة ومبيعات” ويشترط بكالوريوس هندسة، وخبرة في مجال العمل. مطلوب عدد 3 مراقب جودة، بكالوريوس رقابة جودة. مطلوب مراقب مخزون، بكالوريوس تجارة، ويشترط خبرة في مجال العمل. مطلوب عدد 4 مندوب مبيعات، ويشترط مؤهل عالي أو فوق متوسط. مطلوب عدد 10 فني إنتاج، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 2 خراط، مؤهل متوسط وخبرة في مجال العمل.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف مصانع عقل

يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وخبرة في مجال العمل، وتوفر الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية، وللتقدم للوظائف المطلوبة يرجى التقدم من خلال تسجيل راغبي العمل على موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 0502520020