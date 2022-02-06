نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن برنامج منتهي بالتوظيف بالكثير من المزايا لحملة الثانوية العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرص المعهد السعودي التقني للتعدين على القيام بالإعلان عن تدريب لحملة الثانوية العامة منتهي بالتوظيف، حيث سيتمكن مجتازي هذا التدريب بالعمل داخل أحد أكبر المصانع الكبرى التي تعمل داخل مجال التعدين وهي شركة أماك والتوظيف سيتم في مختلف المحافظات المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، وتابع الفقرات التالية حتى تتعرف على شروط وروابط التقديم داخل هذا التدريب.

المعهد السعودي التقني للتعدين

حرص المعهد السعودي التقني للتعدين اليوم على الإعلان عن تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية العامة وعملت على وضع العديد من الشروط الخاصة التي يجب على جميع المتقدمين أن تتوفر بهم، وهذا لكي يتمكنوا من اجتياز جميع المراحل التي تلي مرحلة التقديم الإلكتروني التي تسعى المملكة على القيام باتباع النهج الإلكتروني، وإليك الآن الشروط.

شروط التدريب المنتهي بالتعين

يوجد بعض الشروط الهامة التي يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين وإليك الشروط عبر هذه النقاط:

المتقدم سعودي الجنسية.

حاصل على 80% كحد أدنى لنتيجة الثانوية العامة.

يجب أن يجتاز اختبار القدرات الخاص بمركز قياس بحد أدنى 65%.

عمل على اجتياز الاختبار التحصيلي التابع لمركز الوطني قياس.

يجب على المتقدم أن يكون لائق بدنيًا وطبيًا.

لا يجب أن يكون من المستفيدين بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية.

مميزات التدريب المنتهي بالتوظيف

توجد العديد من المميزات لهذا التدريب وإليك عبر هذه النقاط:

مكافآت شهرية.

بدل موصلات وسكن.

العمل على التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

تأمين طبي وصحي كامل.

موعد ورابط التقديم على التدريب المنتهي بالتوظيف

يجب أن تعلم أن هناك العديد من الخطوات التي يجب أن تقوم بها حتى تبدأ برفع بيانتك التي بدأ الإعلان عنها اليوم 6/2/2022 الموافق 5/7/1443هـ وسينتهي رفع البيانات في يوم السبت الموافق 18/7/1443هـ 19/2/2022م، وإليك الآن طريقة التقديم: