وظائف المراعي في السعودية للجنسين لحملة البكالوريوس

وظائف المراعي في السعودية، حيث أعلنت شركة المراعي العالمية لتصنيع وتوزيع كافة المواد الغذائية والألبان وكذلك المشروبات، من خلال موقعها الإلكتروني، عن توفيرها لعدد من الوظائف الخالية لديها، فقد توفير عدد من الفرص الخالية للعمل بمجال العمل الإداري، وقد وضحت شركة المراعي بأن التقديم في وظائفها الخالية سوف يكون متاحاً لكلا الجنسين، ويستطيع كل من يحمل شهادة البكالوريوس التقديم في وظائف المراعي من خلال بعض التخصصات التي تحتاج إليها الشركة، وسوف يكون العمل بفروع الشركة في كل مدينتي حائل والرياض، ويتم التقديم وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم المسميات الوظيفية المطلوبة بوظائف المراعي في السعودية.

وظائف المراعي في السعودية

وضحت إدارة التوظيف بشركة المراعي في المملكة العربية السعودية بأن التقديم في وظائفها، يتم وفق بعض التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الشركة بفروع مدينتي الرياض وحائل، ومن الوظائف المطلوبة ما يلي:

مطلوب مسؤولين عمل عن الخزينة، ويتم التقديم بهذه الوظيفية لفئة للنساء، وسوف يكون مكان العمل بمدينة الرياض، ويشترط للعمل بهذه الوظيفة هو الحصول علي شهادة البكالوريوس في التخصص الخاص بقسم المحاسبة.

مطلوب للعمل موظفين يعملون بقسم الموارد البشرية، ويتم التقديم بهذه الوظيفة لفئة للرجال فقط، ويكون محل العمل في مدينة حائل، وتشترط هذه الوظيفة حصول المتقدم علي شهادة البكالوريوس في التخصص الخاص بقسم إدارة الأعمال.

كيفية التقديم في وظائف المراعي بالسعودية

أوضحت شركة المراعي فيما يخص طريقة التقديم بالوظائف الخالية المعلن عنها، فقد وضحت بأن التقديم سوف يكون متاحاً من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بالتوظيف، ويستمر التقديم حتي الاكتفاء بالعدد المطلوب لدي الشركة وهو العدد الذي تحتاج إليه، وللتقديم والتعرف علي تفاصيل أكثر عن الشروط التي تخص الوظائف المُعلن عنها، فيجب أن يتم تسجيل الدخول علي عنوان الموقع التالي: .successfactors.eu، ويتم الدخول علي قسم الوظائف الخالية بالموقع، وسوف تعرض المنصة جميع الوظائف المتاحة للتقديم، علي أن يقوم كل متقدم بتسجيل البيانات الخاصة به وفق التخصص الوظيفي الذي يقوم بالتقديم به، ثم الضغط علي إرسال طلب التوظيف.