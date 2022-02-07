رابط و شروط التسجيل في الأكاديمية الوطنية البحرية السعودية للثانوية العامة فأعلى 2022 – 1443

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عمر شويل - جدة أعلنت الأكاديمية الوطنية البحرية السعودية عبر موقعها الرسمي عن فتح باب القبول والتسجيل فى الاكاديمية لحملة الثانوية العامة فأعلى. وذلك للالتحاق بالاكاديمية 2022 – 1443. وتعد الاكاديمية الوطنية البحرية مؤسسة تدريب وطنية غير ربحية وتهدف الى تدريب وتأهيل الكوادر السعودية الناشئة. وذلك وفق أكثر مستويات التدريب العملى والنظرى كفاءة وجودة. بما فى ذلك الخدمات والقطاعات المتصلة بقطاع التدريب البحرى. وكذلك تزويد الكوادر السعودية بالمهارات النظرية والعملية. بإصلاح السفن وبناء السفن والملاحة والهندسة البحرية وتشغيل الموانئ البحرية والخدمات البحرية الاخرى. وسوف نذكر التفاصيل فى الخطوات التالية.

شروط التسجيل فى الاكاديمية الوطنية البحرية السعودية 2022 -1443

تشترط الأكاديمية الوطنية بعض الشروط اللازمة من أجل الالتحاق والقبول فى الاكاديمية وقد حددت الاكاديمية الشروط التالية.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ.

كذلك يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة بنسبة 80% فاعلى.

أيضا على المتقدم أن يجتاز جميع الاختبارات واختبار القدرات بنسبة 70% فأكثر.

اجادة المتقدم اللغة الانجليزية على ان يكون اختبار تحديد مستوى اللغة الانجليزية ايلتس 3.5 فأعلى او توفل 45 فاعلى او ستيب 70 فأعلى.

كما يشترط أن يكون المتقدم لائق طبيا.

يكون عمر المتقدم من 18 – 24 عام.

رابط وخطوات التسجيل فى الاكاديمية الوطنية البحرية السعودية 2022

اعلنت الاكاديمية عن موعد التقديم حيث يتم ابتداء من اليوم الأحد 6 فبراير 2022 الموافق 5 – 7 – 1443 هجرى.

ويمكن التسجيل للراغبين فى التسجيل فى الاكاديمية وذلك باتباع الخطوات التالية.

الدخول الى الموقع الرسمى للاكاديمية عبر الرابط الرسمى.

ثم تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم.

نبذة عن الاكاديمية

تأسست الأكاديمية الوطنية البحرية بشراكة استراتيجية بين كل من شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى. بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين والشركاء المعنيين بشأن تاسيس وتشغيل الاكاديمية الوطنية البحرية فى ديسمبر 2016 بمدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية. وتعنى الأكاديمية بتدريب وتأهيل الكوادر السعودية. ورفع مستويات وكفاءة الشباب السعودى وتزويدهم بالعتاد المعرفي المطلوب لتنمية سوق العمل. وتوفير وظائف تتناسب مع التخصصات المهنية المتطورة.

نبذة عن البرنامج فى الاكاديمية

هو برنامج جامعى منتهى بالتوظيف. ويستمر البرنامج مدة ثلاث سنوات اوكثر ويتم التدريس والتعلم من خلال محاضرات دراسية و اعمال مشاريع ومرحلة تدريب بحرى عملى تنقسم الى فترات زمنية تتضمن التدريب على السفن وتوفر شهادة الكفاءة البحرية.