تعرف على تخصصات وشروط وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، من خلال موقعها الرسمي عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الحرفية الشاغرة لشهر فبراير 2022، من سائقين وعمال وحرفيين، لحملة الإعدادية والابتدائية ومحو الأمية، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

مطلوب سائق خامس، ويشترط مؤهل ابتدائية أو إعدادية أو محو الأمية، ورخصة أولي وثانية. مطلوب سائق معدات ثقيلة خامس، مؤهل إعدادي أو ابتدائي أو محو أمية، للعمل بجميع مراكز ومدن محافظة سوهاج، ويشترط شهادة قيادة معدات ثقيلة ورخصة درجة أولي. مطلوب عامل تشغيل سادس، للعمل بمراز ومدن محافظة سوهاج، ويشترط مؤهل لا يقل عن محو أمية. مطلوب حرفيين، مؤهلات إعدادية وابتدائية ومحو أمية، شعب سباك مساع وكهربائي سيارات وحداد عفشه وميكانيكي سيارات نقل وميكانيكي توربينات وسروجي ولف محركات وفريزة وخراط وكشاط وبراد ولحام وغطاس، ويشترط شهادة قياس مستوى مهارة، وشهادة معتمدة من مركز معتمد في الغطس بالنسبة للغطاس.

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المستندات المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي من الوجهين. شهادة المؤهل الدراسي. اصل الموقف من التجنيد. اصل رخصة القيادة بالنسبة للسائقين. شهادة قياس المهارة للحرفيين. شهادة معتمدة للغطاسين. شهادة قيادة معدات ثقيلة.

شروط وكيفية التقدم للوظائف

يشترط أن يكون المتقدم من سكان محافظة سوهاج وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال الموقع الرسمي للشركة المياه والشرب بسوهاج بالرابط التالي “ وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ” وذلك خلال الفترة من 16 فبراير 2022 حتى 20 فبراير 2022.