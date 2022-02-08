عاجل الان رابط وشروط وطريقة التقديم في مركز تجنيد الامن العام الاردني للجنسين 2022

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من أبناء المملكة الأردنية عن كيفية التقديم فى تجنيد الامن العام الاردني. حيث يزداد عمليات البحث خلال هذه الفترة من أبناء المملكة من الجنسين. وذلك بعد أن أعلنت مديرية الامن العام عن فتح باب القبول والتسجيل في تجنيد الامن العام. ومن الجدير بالذكر أن الوظائف المعلن عنها تشمل الجنسين من الذكور والإناث الحاصلين على البكالوريوس والتوجيهي والدبلوم. وسوف نوضح فى الخطوات التالية كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التقديم والشروط اللازمة.

شروط وطريقة التقديم في مركز تجنيد الامن العام الاردني للجنسين 2022

شروط التقديم فى وظائف التجنيد الامن العام الاردني. قد حددت مديرية الامن العام الاردني ومركز تجنيد الامن العام عن ضرورة توفر بعض الشروط اللازمة فى المتقدمين من الجنسين. الذكور والإناث حتى يمكنهم الالتحاق والتقديم فى تجنيد الامن العام الاردني. وهذه الشروط المعلن عنها والواجب توافرها فى المتقدمين وهى كالتالى.

اولا ينبغي أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

كما يجب الايزيد عمر المتقدم عن عمر 27 عام وذلك فى تاريخ 31 – 12 – 2022 وأن يكون من مواليد 1-1- 1996 فيما بعد.

كذلك يشترط في المتقدمات أن تكون غير متزوجة.

اما بالنسبة للطول يجب ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم للذكور أيضا 160 سم للإناث وأن يتناسب الطول مع الوزن.

ايضا من الشروط الهامة أن يكون المتقدم او المتقدمة لائقين طبيا من الناحية الصحية والبدنية.

كما ينبغي أن يكون المتقدم والمتقدمة حسن السير والسلوك والسمعة الحسنة.

ألا يكون قد سبق أن صدر الحكم على المتقدم فى أحكام جنائية او مخلة بالشرف والأمانة.

كذلك ألا يكون المتقدم قد سبق لة الخدمة فى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية.

كيفية التقديم فى وظائف تجنيد الامن العام الاردني 2022

على المتقدم فى وظائف تجنيد الامن العام الاردنى اتباع الخطوات التالية.

الدخول للموقع الالكتروني الخاص بمديرية الامن العام الاردني.

ثم يقوم المتقدم بتعبئة وإدخال جميع البيانات والمعلومات الواردة فى الطلب مع التأكد من صحة البيانات والمعلومات المدخلة جيد.

كذلك على المتقدم أن يوضح المؤهل والتخصص العلمي الحاصل علية وذلك لحملة البكالوريوس والدبلوم والتوجيهي الناجح.

بعد تأكد المتقدم من صحة المعلومات والبيانات عليه الضغط على تقديم الطلب.

بعد ذلك ترسل المديرية رسالة نصية للمتقدم على الهاتف توضح له موعد ومكان المقابلة الشخصية.

يراعى عدم التسجيل اكثر من طلب حتى لا يتم الغاء الطلبات.

كل من تقدم للتجنيد فى العام الماضى 2021 ولم يتم طلبة علية التقديم مرة اخرى وتقديم طلب من جديد.

موعد التقديم فى وظائف تجنيد الامن العام الاردني

قد حددت المديرية موعد التقديم على الوظائف ابتداء من يوم الاثنين7 -2 -2022 وحتى تاريخ 28 -2 -2022 وعدم قبول أي طلبات بعد نهاية موعد التقديم.

المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم فى تجنيد الامن العام