عاجل الان شروط وطريقة التقديم فى مسابقة التربية والتعليم المصرية 2022

تعتبر مسابقة التربية والتعليم للتعيين 2022. من اهم الامور التى يبحث عنها الكثير من خريجى الجامعات المصرية فى هذا الوقت. حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم الشهر الماضى عن مسابقة لتعيين المعلمين فى مختلف التخصصات فى المراحل التعليمية المختلفة. وذلك من اجل سد العجز الحالى فى عدد المعلمين. حيث ان العدد الحالى من المعلمين لا يتناسب مع العدد الفعلى الذى تحتاجة الوزارة فى المراحل التعليمية المختلفة. وقد وضعت الوزارة بعض الشروط والضوابط للراغبين فى التقدم الى هذة الوظائف. وسوف نذكر التفاصيل والشروط وطريقة التقديم فى الخطوات التالية.

شروط التقديم فى مسابقة وزارة التربية والتعليم المصرية 2022

من الجدير بالذكر أن هناك بعض الشروط التى حددتها الوزارة من اجل التقديم فى المسابقة وهى كالتالى.

أولا ينبغي أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل العلمي المناسب للوظيفة.

كما يشترط ألا يكون المتقدم يعمل فى اى وظيفة حكومية.

كما يجب أن يكون المتقدم يتمتع بخبرة ومهارة فى العملية التعليمية.

كذلك يكون المتقدم على علم ودراية بالتطورات التكنولوجية فى العملية التعليمية.

يشترط ألا يكون المتقدم متهم فى اى جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

على المتقدم اجتياز جميع الاختبارات المتعلقة بالوظيفة المتقدم إليها.

كما يشترط ألا يكون المتقدم على صلة قرابة باى شخص فى منصب فى مديريات التربية والتعليم.

المساتدات والاوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة التربية والتعليم

صورة من بطاقة الرقم القومى سارية المفعول.

ايضا عدد 2 صورة شخصية حديثة للمتقدم 4*6.

صورة من المؤهل التعليمي والشهادات الاخرى.

ايضا شهادة ميلاد حديثة.

كذلك شهادة طبية للمتقدم من مستشفى حكومي.

سجل أو قيد عائلى للاب حتى الدرجة الرابعة.

تقديم شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

على المتقدم ان يقدم ما يثبت انة كان يعمل فى الادارة التعليمية فترة لا تقل عن عام .

موعد وكيفية التقديم فى مسابقة التربية والتعليم المصرية 2022

حددت الوزارة موعد للتقديم فى مسابقة التربية والتعليم وذلك ابتداء من يوم الاثنين 7 -2 -2022 وتستمر حتى يوم الاثنين 14 – 2- 2022.

ولا يقبل أي طلبات تقدم قبل أو بعد الموعد المحدد من قبل الوزارة. و يمكن للراغبين في التقديم فى مسابقة التربية والتعليم المصرية اتباع الخطوات التالية.