انت الان تتابع تفاصيل خبر شركة الاتصالات السعودية Stc تعلن عن فرص عمل شاغرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة الاتصالات السعودية Stc عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات العليا، لشغل بعض الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية الشاغرة بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ونتابع الآن عرض تفاصيل وشروط الوظائف كالتالي على مصر فايف.

وظائف شركة الاتصالات السعودية stc

مطلوب مشرف هيكلة البيانات، بكالوريوس علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات. مطلوب كبير محللي الجودة، بكالوريوس إدارة أعمال، وخبرة 4 سنوات. مطلوب مصمم تطبيقات تقنية معلومات الاتصال، ويشترط بكالوريوس في تقنية المعلومات أو نظم المعلومات، ويجيد اللغة الانجليزية. مطلوب أخصائي مشاريع فنية، بكالوريوس في الهندسة، وخبرة اربع سنوات. مطلوب مصمم حلول تقنية معلومات الاتصال، بكالوريوس في علوم الحاسب وتقينيه المعلومات. مطلوب محترف الالتزام للأمن السيبرانى، بكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو نظم المعلومات.

وظائف آخري:-

شروط وكيفية التقدم للوظائف

يشترط للراغبين أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، وخبرة في مجال العمل، وان يجيد اللغة الانجليزية كتابة وتحدث، وللالتحاق بالوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع شركة الاتصالات السعودية بالرابط التالي ” وظائف شركة الاتصالات السعودية Stc “.