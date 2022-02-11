جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت جامعة شقراء التي تقع في محافظة شقراء بالسعودية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين والسعوديات من حملة الدكتوراه أو ما يعادلها في عدة تخصصات على رتبة أستاذ مساعد وذلك بنظام التعاقد في مختلف فوع الجامعة شقراء، الدوادمي، عفيف، القويعية، ضرماء، بثادق، ساجر.

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف الأكاديمية بالنسبة لمنصب أستاذ مساعد في جامعة شقراء

القانون – المحاسبة -إدارة أعمال- فيزياء – رياضة – حاسب الآلي ، لغة إنجليزية- نقل وطرق – الحراريات والطاقة – طب أشعة – جراحة عامة – نساء وأولاده

مواعيد التقديم

تبدأ من يوم الأحد المقبل وتنتهي يوم الاثنين الموافق 21 فبراير الحالي ويتم التقديم من خلال الربط الإلكتروني للجامعة https://jobs.su.edu.sa

شروط التقديم على وظيفة رتبة أستاذ مساعد

1- يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية

2- أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعدلها من جامعة سعودية أو جامعات أخرى معترف بها .

3- أن يحصل على شهادة البكالوريوس بتقدير جديد ولا يقل التقدير في درجة الماجستير والدكتوراه عن جيد جداًً

4- التوافق لامتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو في تخصص متسق حسب ما تقره المجالس المختصة

5- نوع الدراسة بانتظام في الدرجات العلمية الثلاثة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وليس عن طريق التعليم عن بعد أو الانتساب أو المراسلة

6- المقابلة الشخصية شرط أساسي للحصول على الوظيفة تقوم بها الأقسام في المقر في موعد محدد .

7- يندرج تحت ما يعادل الدرجة العملية الدكتوراه وهى كالتالي

مؤهلات الطب التي تؤهل حاملها للتعين في عضوية هيئة التدريس والجامعة مثل الزمالة أو شهادة الاختصاص السعودية وغيرها وهى تعادل درجة الدكتوراه ويكون متوافق عليها من الجهات المعنية “مجلسي القسم والكلية والمجلس الأعلى للجامعات “ولكن هناك شروط لا بد أن تتوافر في المتقدم على وظيفة أستاذ مساعد من المعيدين أو المحاضرين أن يكون قد أمضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريب بعد سنة الامتياز حسبما ما هو معمول به في متطلبات الزمالة أو شهادة الاختصاص في المملكة بحيث تؤهل الطبيب درجة طبيب استشاري بعد استكمال الخبرة الأزمة بما يتوافق مع هيئة تنظيم التخصصات الصحية السعودية وإذا تطلب التعين من الطبيب تدريب إضافي أو تخصص معين فإن فترة التدريب ستزيد قبل التعين .

وينطبق نفس الشروط على المتقدم لوظيفة أستاذ مساعد من غير المعيدين أو المحاضرين إذا كان مطلوب منه أن يكون متخصص في مجال معين

فضلاً على أن هناك حالات تخصصية يجد فيها مجلس الكلية استثناءها للحاجة تكون عن طريق مذكرة مبين فيها مبررات التعين مرفوعة من القسم المعني بذلك ثم ترفع توصية إلى مجلس العلمي للنظر فيها يكون فيها التدريب لمدة ثلاث سنوات بعد سنة الامتياز وفقا لما هو معمول به في متطلبات الزمالة أو شهادة الاختصاص في المملكة، يضاف إلى تلك الحالات التخصصية بند أخر وهو إنجاز وحدة بحثية واحدة منشورة أو مقبولة في مجلات علمية متخصصة ومحكمة.

أما في حالة المتقدم على الوظيفة حاصل على درجة الدكتوراه في الصيدلة PharmD ينبغي عليه أن يكون مستوفي لاحد الشرطين

1- دراسة مقررات دراسية لفترة سنتين عقب حصوله على شهادة البكالوريوس بالإضافة إلى تدريب إكلينيكي لمدة سنتين في مستشفيات معترف بها.

2- دراسة مقررات دراسية لفترة سنتين عقب حصوله على شهادة البكالوريوس بالإضافة إلى تدريب إكلينيكي لمدة عام في مستشفيات معترف بها بشرط أن يكون برنامج التدريب أيضا معترف به من هيئة تنظيم التخصصات الصحية السعودية أو جهة اعتماد أخرى تقرها الجامعة.

3- إنجاز وحدة بحثية واحدة منشورة أو مقبولة في مجلات علمية متخصصة والمحكمة.

المستندات المطلوبة لإعلان الوظائف في جامعة شقراء

*صورة من الهوية الوطنية.

صورة من السجلات الأكاديمية في الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

صورة من المعادلات للوثائق إذا كان حصل على تلك الدرجات العلمية من خارج المملكة.

شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

صورة من المؤهلات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو الزمالة للتخصصات الطبية أو شهادة إتمام الإقامة العامة أو التخصصية في الصيدلة السريرية PGY1 أو PGY2

السيرة الذاتية.

صورة من الخبرات الوظيفية التي حصل عليها إن وجدت.

التعليمات التي يتبعها المتقدم لشغل الوظائف الأكاديمية في جامعة شقراء

التقديم على تلك الوظائف إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجامعة https://jobs.su.edu.sa

لن يتم قبول الطالبات ورقياً من قبل الجامعة.

لا يسمح لتقديم على الوظيفة في اكثر من من كلية والمتاح فقط كلية واحدة من كليات الجامعة مع خضوع الوظيفة للمنافسة داخل كل كلية من كليات الجامعة المقدم عليها فقط.

يتم إرفاق الطالبات أو المستندات المطلوبة من خلال تحميلها على البوابة الإلكترونية للجامعة مع العلم استبعاد أي مستندات غير واضحة أو ناقصة أو غير مرفق بها المستندات الإجبارية المطلوبة لشغل الوظيفة.

على المتقدم أن يتابع طلبه باستمرار من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة والجامعة غير مطالبه بذلك.

لا يضع في اعتبار المتقدم أن التقديم على تلك الوظائف يعتبر ترشيحاً نهائياً.

للاستفسارات أو الدعم الفني يرجى التواصل مع البريد الإلكتروني [email protected]

والجدير بالذكر أن جامعة شقراء تعد من أحدث الجامعات السعودية التي صدر القرار السامي الملكي بإنشائها، حيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم ( 7305/م ب وتاريخ 3/9/1430هـريخ 3/9/1430هـ.