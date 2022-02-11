شروط التسجيل في وظائف الخدمات الطبية السعودية

ما هي شروط التقدم علي وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية, صرحت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودي عن قبول دفعة جديدة في وظائف الخدمات الطبية لدي القوات المسلحة السعودية, كما أعلنت عن الشروط التي تم وضعها, وعلي أساسها يتم قبول المتقدمين في الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع, ولكي يتمكن أي شخص من التقدم علي وظائف الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع فلابد أن يتعرف علي طريقة التقديم وعلي الشروط التي تم وضعها لهذه الوظائف.

شروط التقدم علي وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية

وضعت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع السعودية شروط وضوابط لكي يتم قبول أي شخص في الوظائف التي تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهم.

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

لابد أن يكون المتقدم ممن ولدوا داخل المملكة العربية السعودية, ويتم استثناء من هذا البند الأشخاص الذين ولدوا خارج المملكة العربية السعودية لأبوين في مهمة وطنية خارج البلاد.

أقل عمر لكي يتم قبول الشخص في الوظائف المعلنة هو سبعة عشر عاماً, واعلي عمر لكي يتم قبول الشخص في وظائف الخدمات الطبية لوزارة الدفاع السعودي هو أربعين عاماً.

لن يتم قبول الشخص الذي تكون عليه أي أحكام قضائية متعلقة بالشرف والأمانة.

تطابق المؤهل العلمي مع الوظيفة التي يتقدم عليها أي شخص.

لن يتم قبول أي شخص قد جند من قبل في وزارة الدفاع السعودي وتم فصله لأي سبب من الأسباب.

لابد أن يجتاز في جميع الاختبارات التي سوف يتعرض لها بما فيها الاختبارات الخاصة باللياقة أو المقابلة الشخصية, ولابد أن يتناسب الطول مع الوزن.

كيفية التقدم علي وظائف الخدمات الطبية لوزارة الدفاع السعودي