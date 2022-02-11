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انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 11/2/2022 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - في متابعة مستمرة لتقديم احدث الوظائف الشاغرة في مختلف المجالات على مصر فايف، نواصل اليوم تقديم جديد وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الجمعة 11 فبراير 2022، والتي اشتملت على مئات الوظائف الشاغرة في جميع المحالات والتخصصات، وتتناسب مع كافة المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، ونستعرض الآن جديد إعلانات وظائف الوسيط اليوم الجمعة.
نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 11/2/2022، عدد جديد من الوظائف المتميزة والشاغرة لجميع المؤهلات، من مهندسين في مختلف التخصصات وأطباء وممرضين ومحاسبين ومعلمين ومدرسات ومحامين وسكرتارية وفنيين وعمال وسائقين ومندوبين مبيعات وتسويق ومشرفين وشيفات وتلي سيلز واستيوارد ومساحين وحرفيين وغيرها من الوظائف، ونستعرض الآن على مصر فايف عرض اهم وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 11/2/2022.
وظائف آخري:-
وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة
- وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال الإعلانات.
- وظائف خالية بشركة صيانة فلاتر مياه بمدينة نصر.
- وظائف خالية بمطعم سياحي بالدقي.
- مطلوب أفراد امن برواتب مجزية للعمل بشركة كبرى.
- مطلوب محاسبين لشركة مقاولات كبرى.
- مطلوب سائقين رخصة مهنية لمدرسة بإمبابة.
- وظائف خالية بشركة بلاستيك كبرى للمؤهلات المتوسطة.
وننشر الآن بالصور جديد وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 11/2/2022 على مصر فايف.
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