انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر فبراير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن توافر الآف الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات وفى كافة المجالات والتخصصات، للعمل بكبرى الشركات والمصانع بالقطاع الخاص، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل للشهر فبراير 2022، حيث نستمر على مصر فايف، في تقديم جديد الوظائف الشاغرة من خلال خدمة الوظائف الخالية لتوفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل، ونستعرض الآن اهم وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشعر فبراير 2022.

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر فبراير 2022

يعلن هايبر ماركت اللولو للأسواق التجارية الكبرى ” توين بلازا مول التجمع الأول بالقاهرة، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة، لجميع المؤهلات برواتب مجزية تبدأ من 3000 جنية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة:-

مطلوب عدد 5 مدخل بيانات من الجنسين، مؤهل عالي مناسب. مطلوب عدد 100 كاشير، مؤهل عالي أو متوسط. مطلوب عدد 10 مسئول مبيعات مؤهل عالي أو متوسط.

ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 38 سنة، براتب 3000 جنية، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وللراغبين يرجى التسجيل بالشركة من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 0110288877

وظائف آخري:-

تعلن شركة مصر العالمية للسيارات بالسويس، عن حاجتها إلى شغل عدد 12 فني ميكانيكا معدات ومواتير ولحام كهرباء، ويشترط مؤهل متوسط صناعي، وان لا يزيد السن عن 30 سنة ، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وللتقدم يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل.

تعلن شركة بلازا لصناعة الملابس الجاهزة، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة، والتفاصيل كالاتي:-

مطلوب عدد 150 عاملة إنتاج. مطلوب عدد 20 عاملة جودة. مطلوب عدد 30 عاملة قص.

ويشترط إجادة القراءة والكتابة، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وللتقدم يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل.

تعلن مدارس زهرة المدائن بمنطقة النوادي بجوار نادى المستقبل بدمياط الجديدة، عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 4 مدرس إنجليزي ورياضيات من الجنسين. مطلوب عدد 2 مدرسة راض أطفال، بكالوريوس تربية. مطلوب عدد 4 سائق درجة أولي وثانية. مطلوب عدد 5 عاملة.

ويشترط إجادة القراءة والكتابة بالنسبة للعمال، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وللراغبين في التقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل، أو الاتصال بالمدرسة من خلال الأرقام التالية: 01153084063

تعلن شركة دايس للملابس الجاهزة ” 29 شارع مختار اباظة بالمنطقة الصناعية بجسر السويس” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة كالتالي:-

مطلوب عدد 70 عامل سنجر – اوفر – اورلية. مطلوب عدد 10 عامل فرش. مطلوب عدد 9 عامل تعبئة – مكواه.

ويشترط إجادة القراء والكتابة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وللتقدم للوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل.