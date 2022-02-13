رابط التقديم بوظائف جامعة حائل الأكاديمية للجنسين

التقديم بوظائف جامعة حائل، حيث أعلنت جامعة حائل عبر موقعها الإلكتروني عن توفير فرص عمل خالية لديها، فقد وفرت الجامعة وظائف أكاديمية علي درجة أستاذ مساعد، ويتم التقديم بالوظائف المطلوبة لكلا الجنسين من الرجال والنساء، ويتم العمل بنظام العقود على كافة الوظائف الرسمية بعدد من المسميات والتخصصات المطلوبة، وقد وضحت الجامعة بأن التقديم سوف يكون للعمل في كلية إدارة الأعمال، بالإضافة إلى كلية الصحة العامة وكلية المعلوماتية الصحية، وأيضاً كلية الآداب والفنون، ويتم التقديم بناءً علي توافر بعض الشروط التي يجب توافرها حتي يتم القبول، وسوف نوضح لكم تفاصيل التقديم بوظائف جامعة حائل.

شروط وظائف جامعة حائل

يتم التقديم في وظائف جامعة حائل وفق بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدمين للوظائف حاملين للجنسية السعودية للجنسين.

ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن عمر 45 سنة خلال التقديم بالوظائف.

يجب النجاح في جميع الاختبارات والمقابلات التي تتم من جانب الجامعة.

المتقدمين يجب أن يكون حاصلين علي درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادل هذه الشهادات من خلال أي جامعات سعودية أو غير سعودية بشرط أن يكون معترف بها والتي تصدر من خارج المملكة.

يشترط للتقديم أن يكون المتقدمين حاصلين على تقدير جيد جدًّا علي الأقل بكل من مرحلة البكالوريوس أو الماجستير.

يجب أن يكون التخصص الخاص بالبكالوريوس وكذلك الماجستير هو التخصص الذي تطلبه الجامعة خلال التقديم.

في حالة إذا كان المتقدم أو المتقدمة يعملون بوظيفة رسمية فيجب أن تكون الوظيفة مرتبطة بالعمل الأكاديمي للعمل الجامعي.

يجب أن يتم إجراء المقابلة الشخصية والمحاضرات العلمية بناءً علي أسس المفاضلة المعتمدة.

فيما يخص وظائف الصحة العامة فيجب أن يكون قد تم الحصول علي شهادة التصنيف من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

طريقة التقديم بوظائف حائل

يتم التقديم في الوظائف الخالية بالجامعة من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: جامعة حائل، وقد أوضحت الجامعة بأن التقديم سوف ينتهي في يوم 19 فبراير 2022، وذلك بعد توافر الشروط السابقة علي جميع المتقدمين، علماً بأن التقديم سوف يكون إلكتروني فقط من خلال موقع الجامعة الموضح لجميع المتقدمين.