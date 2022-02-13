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انت الان تتابع تفاصيل خبر براتب 6000 جنيه.. فرص عمل بشركة ابن سينا فارم لتوزيع الأدوية لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة ابن سينا فارم لتوزيع الأدوية بالمنصورة – شارع الجيش بجوار حي شرق، كبرى الشركات العاملة في مجال الأدوية، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل فورا بالشركة، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف كالتالي على مصر فايف.
وظائف شركة ابن سينا فارم لتوزيع الأدوية
- مطلوب عدد 10 مندوب مبيعات، مؤهل عالي، براتب 6000 جنية.
- مطلوب عدد 10 مندوب مبيعات بالتليفون، من الجنسين، براتب 3600 جنية.
- مطلوب عدد 10 سائق، مؤهل متوسط، براتب 4500 جنية.
- مطلوب عدد 10 سائق موتوسيكل، مؤهل متوسط.
- مطلوب عدد 10 محضر طلبات، مؤهل متوسط.
- مطلوب عدد 10 عامل نظافة، مؤهل متوسط أو إعدادية.
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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف
للراغبين يشترط خبرة وان لا يقل المؤهل عن متوسط، وتوفر الشركة رواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، ولمن يرغب في التقدم لوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01017640005
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