وظائف شركة مجموعة بن شيهون للجنسين

وظائف شركة مجموعة بن شيهون، فقد أعلنت شركة مجموعة بن شيهون في المملكة العربية السعودية، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، وقد وضح الموقع الإلكتروني الخاص بتوظيف الشركة، بأنه تم توفير فرص وظيفية متعددة من خلال وظائف إدارية وفنية خالية، علي أن يتم التقديم بهذه الوظائف لكلا الجنسين من الرجال والنساء، ويستطيع كل من يحمل شهادات الثانوية العامة أو الدبلوم وشهادة البكالوريوس التقديم في وظائف الشركة من خلال عدد من التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها الشركة، ومن خلال موقعنا سنوضح لكم طريقة التقديم في وظائف شركة مجموعة بن شيهون.

وظائف شركة مجموعة بن شيهون

أكد الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة عن توافر الوظائف الخالية لديها، علي أن العمل سوف يكون من خلال فروع الشركات وعدد من المتاجر التي تعد تابعة للمجموعة في كل من المدن التالية وهي مدينة الرياض، ومدينة جدة، ومدينة الدمام، وقد وضحت الشركة بأن التقديم سوف يكون من خلال المسميات الوظيفية التالية:

مطلوب مدير متخصص للعمل بخدمة العملاء.

مطلوب فني خدمة أول.

مطلوب ممثل عمل بقسم مبيعات.

تطلب الشركة فني تفتيش.

تحتاج الشركة الي فني مركبات ثقيلة.

مطلوب فني خدمات.

وظائف خدمية أخري للجنسين بفروع الشركة المختلفة.

علي أن يتم التقديم بالوظائف المعلن عنها من خلال التعرف علي شروط كل وظيفة علي حده حتي يتم القبول لدي الشركة.

طريقة التقديم في وظائف مجموعة بن شيهون

أوضح موقع مجموعة بن شيهون الالكتروني، عن أن التقديم للوظائف الخالية لديه سوف يكون متاحاً للتقديم لجميع الأفراد الحاصلين علي المؤهلات المطلوبة للتوظيف، وذلك بداية من الآن ويستمر التقديم لجميع الأفراد حتي يوم 3 أبريل 2022م، ولكن يجب علي كل متقدم أن يقوم بقراءة شروط التقديم علي المسميات الوظيفية التي تطلبها الشركة لمعرفة مدي مطابقتها مع كل شخص، علي أن يتم التقديم في جميع الوظائف المطلوبة بشكل إلكتروني فقط من خلال هذه الخطوات: