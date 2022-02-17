تعرف على شروط وكيفية التقديم لوظائف وزارة الموارد المائية والري الجديدة 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت وزارة الموارد المائية والري عن حاجتها إلى فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة من مهندسين في مختلف التخصصات، وذلك وفقا لما اعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتقديم إلكترونيا بدأ من 20 فبراير وحتى 7 مارس، ونستعرض الآن تفاصيل وشروط الوظائف وكيفية التقديم من خلال مصر فايف.

وظائف وزارة الموارد المائية والري الجديدة 2022

مطلوب عدد 190 مهندس مدني. مطلوب عدد 29 مهندس ميكانيكا. مطلوب عدد 15 مهندس كهرباء. طلوب عدد 2 مهندس اتصالات. مطلوب عدد 4 مهندس حاسب إلى.

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة الموارد المائية والري 2022

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن لا يزيد السن عن 30 سنة.

أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة في مجال التخصص المطلوب.

أن يكون المتقدم مقيدا بنقابة المهندسين.

أن يكون المتقدم حسن السمعة.

اجتياز الاختبارات المقررة.

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المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الري 2022

صورة شخصية حديثة للمتقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من صحيفة الحالة الجنائية.

صورة المؤهل الدراسي.

صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

تقديم كارنيه نقابة المهندسين.

الموقف من الخدمة العسكرية.

تقديم شهادة التأهيل في حالة الإعاقة.

تقديم صورة من إيصال الإيداع.

كيفية التقديم لوظائف وزارة الموارد المائية و الري 2022

للراغبين يرجى التقديم لوظائف وزارة الموارد المائية والري من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وتعبئة البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي “وظائف وزارة الري 2022” مع أرفاق كافة المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة، وهى 22 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بالبنوك، على أن يكون أخر موعد للتقديم يوم الاثنين الموافق 7 مارس 2022.