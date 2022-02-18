انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم الجمعة 18/2/2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نقدم اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية، حيث تعتبر جريدة الوسيط من اكبر الصحف العربية والمصرية التي تنشر أسبوعياً مئات الإعلانات من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والمجالات ومتاحة لجميع المؤهلات، ونستمر على مصر فايف من خلال خدمة الوظائف الخالية في عرض مختلف الوظائف المعلنة بكبرى المواقع والشركات والصحف العربية والمصرية، بهدف إتاحة الوظائف المناسبة أمام الباحثين عن عمل، وننشر الآن جديد وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 18/2/2022

نشرت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة مجموعة متميزة من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات وتتناسب مع كافة المؤهلات المتوسطة والعليا وفوق المتوسط والدبلومات وبدون مؤهل، والمقدمة من كبرى الشركات والمصانع والهيئات بالقطاع الخاص، ونتابع الآن عرض اهم إعلانات وظائف جريدة الوسيط لليوم الجمعة على مصر فايف.

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 18/2/2022

مطلوب فنيين وسائقين للعمل فورا بشركة صيانة كبرى .

وظائف خالية بشركة امن ونقل أموال كبرى بالدقي.

فرص عمل بشركة كبرى تعمل في مجال المحابس بمدينة نصر.

وظائف خالية بشركة مقاولات كبرى ببنى سويف.

مطلوب فنين للعمل بشركة كبرى تعمل في مجال اللافتات الإعلانية والإرشادية.

مطلوب عمال تعبئة لشركة بلاستيك كبرى.

وظائف خالية بشركة مستلزمات طبية.

وظائف آخري:-

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 18/2/2022 على مصر فايف.