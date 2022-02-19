تعرف على وظائف السكة الحديد المعلن عنها 2022 وأهم الشروط والأوراق المطلوبة

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار بحث الكثير من الشباب عن الفرص العمل المتوفرة، وخاصة إذا أتيحت فرص حكومية، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توافر عدد 750 وظيفة خالية، طبقا للمسابقة رقم 2 لسنة 2022، ومن هنا سنسرد في السطور التالية أبرز الشروط والأوراق المطلوبة، وأهم المناطق المتاح التقديم لوظائف السكة الحديد. أبرز الشروط المطلوبة للقبول بوظائف السكة الحديد أن يكون المتقدم على الوظائف حاصلا على بكالوريوس، من إحدى الكليات أو المعاهد التكنولوجية، أو من التعليم الصناعي بنظام الأربع سنوات، في شعبتي الميكانيكا والكهرباء.

ألا يكون عمر المتقدم على الوظائف أقل من 21 سنة، ولا يزيد عن 30 عاما خلال بداية الطلبات.

أن يكون المتقدم مقيدا بنقابة التطبيقين.

أن يجتاز المتقدم اختبارات الهيئة، على المستويات الصحية والنفسية والجسدية.

أن يكون حاصلا على تقدير عام تراكمي لا يقل عن «جيد».

أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء نهائي أو مؤقت.

أن يكون المتقدم مقيما إقامة كاملة داخل المناطق المتقدم إليه.

توريد 250 جنيها من خلال حوالة بريدية تحت اسم «الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، على رقم (40401001)، بحيث يتم دفع مقابل رسوم تلقي الطلبات. تعرف على المناطق المطلوبة لوظائف السكة الحديد 2022 منطقة القاهرة، وتضم محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية.

منطقة وسط الدلتا في طنطا، محافظات: الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

منطقة غرب الإسكندرية: الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

منطقة شرق الدلتا في الزقازيق: الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء.

منطقة وسط الصعيد: أسيوط وقنا والمنيا وسوهاج وبني سويف والوادي الجديد والفيوم.

منطقة جنوب الصعيد: أسوان والبحر الأحمر والأقصر. الأوراق والمستندات المطلوبة للتعيين بوظائف السكة الحديد شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

المؤهل الدراسي.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

بطاقة رقم قومي سارية.

كارنيه نقابة التطبيقيين، يكون حديث عام 2022.

شهادة عضوية نقابة التطبيقيين، تكون حديثة عام 2022.

أصل الحوالة البريدية.

عدد 4 صور شخصية مقاس 4*6.

صحيفة الحالة الجنائية، موجهة إلى هيئة السكة الحديد.

رقم الموبايل الشخصي للمتقدم للوظيفة من أجل التواصل معه عبر «واتساب». أبرز وظائف السكة الحديد المطلوبة 2022 مساعد قائد قطار ممتاز ثالث.

مراقب حركة مركزي ثالث.

منظم حركة القطارات ثالث.

أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث.

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