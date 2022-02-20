انت الان تتابع تفاصيل خبر فرص عمل بشركة ساس للصناعات الكهربائية برواتب تصل إلى 5000 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة ساس للصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان، عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، برواتب مجزية تبدأ من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه، ونستعرض الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، عرض تفاصيل وشروط وكيفية التقدم لوظائف شركة ساس للصناعات الكهربائية كالتالي:-

وظائف شركة ساس للصناعات الكهربائية

مطلوب عدد 2 مندوب تسويق، بكالوريوس هندسة كهرباء، براتب 3500 جنيه. مطلوب سكرتيرة، بكالوريوس تجارة، أو إدارة أعمال، ويشترط إجادة اللغة الانجليزية، براتب 3000 جنيه. مطلوب عدد 1 أخصائي تخطيط، بكالوريوس تجارة، براتب 3500 جنيه. مطلوب عدد 3 مندوب مبيعات، مؤهل عالي براتب 3000 جنيه. مطلوب مدير تصدير، بكالوريوس تجارة، ويشترط خبرة في مجال العمل لا تقل عن 10 سنوات، براتب 5000 جنيه. مطلوب مشرف موارد بشرية، ليسانس حقوق قانون، خبرة بالمحاماة، براتب 4000 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط خبرة في مجال العمل، وأن لا يقل السن عن 25 سنة، ولا يزيد عن 27 سنة، وتوفر الشركة للعاملين بها تأمينات طبية واجتماعية وفرص للترقي و رواتب مجزية تصل إلى 5000 جنيه، وللتقدم لشغل الوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة عبر تسجيل راغبي العمل من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 015379825