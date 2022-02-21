انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري فبراير ومارس 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل عن الآف الوظائف الشاغرة في جميع التخصصات ولمختلف المؤهلات، للعمل بالقطاع الخاص، وذلك لشهري فبراير ومارس 2022، وننشر الآن على مصر فايف بعض إعلانات الوظائف المعلنة بالنشرة القومية للتشغيل لشهري فبراير ومارس 2022 كالتالي:-

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري فبراير ومارس 2022

تعلن شركة سي باك لمواد التعبئة والتغليف بالعاشر من رمضان عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة كالتالي:-

مطلوب عدد 6 مهندس كهرباء وميكانيكا وسلامة وصحة مهنية، براتب 9000 جنية. مطلوب عدد 5 عمال إنتاج، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 4 مشغل إنتاج، براتب 6000 جنية.

ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط لوظائف عمال إنتاج ومشغل إنتاج، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ورواتب مجزية، وللتقدم لشغل الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل عبر تسجيل راغبي العمل من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة.

تعلن شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات بالعاشر من رمضان، عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، كالتالي :-

مطلوب عدد 5 فني رش، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 26 فني تجميع سيارات، مؤهل متوسط، براتب 2400 جنية. مطلوب عدد 25 عامل من نسبة 5% لأصحاب الهمم.

ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية وحوافز، وللتقدم للوظائف المطلوبة يرجى التسجيل عبر تسجيل راغبي العمل من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة.

تعلن شركة كيما فارين مصر بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، عن حاجتها الى شغل الوظائف التالية:

مطلوب محاسبة، مؤهل عالي مناسب. مطلوب أخصائي موارد بشرية، مؤهل عالي أو متوسط. مطلوب فني معمل.

ويشترط أن لا يزيد السن عن 25 سنة، براتب 2400 جنية، توفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل عبر تسجيل راغبي العمل من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة.

مطلوب عدد 50 فرد امن للعمل فورا بشركة جي فور أس للأمن والحراسة بالسادس من أكتوبر، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن الإعدادية، وان لا يزيد السن عن 48 سنة.

وظائف آخري:-

وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية وتوفير سكن ومواصلات داخلية، براتب 3000 جنية، وللتقدم للوظائف المطلوبة يرجى التسجيل عبر تسجيل راغبي العمل من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أو التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية: 01029569597 – 01029830521

تعلن مدرسة الفارابي الخاصة للغات بالكيلو 52 طريق مصر إسكندرية الزراعي، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة بالمدرسة كالتالي:-

مطلوب عدد 8 معلم لغة انجليزية وألمانية وفرنسية. مطلوب عدد 8 معلم رياضيات لغات وعلوم لغات. مطلوب عدد 2 معلم حاسب آلي، بكالوريوس هندسة. مطلوب عدد 4 عامل خدمات معاونة، من الجنسين. مطلوب عدد 2 أمين مخزن، مؤهل عالي مناسب.

يشترط لا لا يزيد السن عن 40 سنة، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 5 سنوات، وتوفر المدرسة تأمينات طبية واجتماعية ورواتب مجزية، وللتقدم للوظائف المطلوبة يرجى التسجيل عبر تسجيل راغبي العمل من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، او التواصل مع المديرة من خلال الأرقام التالية : 0453317593