انت الان تتابع تفاصيل خبر 1 مارس المقبل الموعد الأخير للتقديم لوظائف وزارة الكهرباء والطاقة والمتجددة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة الوظائف الحكومية التي يتم الإعلان عنها أول بأول، والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين لمعرفة شروطها والأوراق المطلوبة، قامت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإعلان عن الحاجة لشغل عدد من الفرص طبقا للقرار رقم 1 لسنة 2022 إدارة عليا.

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية من الدرجة الممتازة ويشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب.

مدير عام التمويل والنقد الأجنبي من درجة مدير عام، ويشترط الحصول علي مؤهل بكالوريوس تجارة وما يعادله.

مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية من درجة مدير عام ويشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب يتواءم مع نوع وطبيعه العمل.

مدير عام توليد الكهرباء المباشر من الخلايا الفوتوفلطية من درجة مدير عام ويشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ وتخصص مناسب.

التعيين للوظائف المطلوبة طبقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية.

وأكدت هيئة الطاقة المتجددة والجديدة في الإعلان رقم 1 لسنة 2022، يمكن الإطلاع بشكل تفصيلي عن وصف الوظائف المذكورة وشروط شغلها وأهم المستندات الواجب تقديمها من خلال “الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة.

الشروط والأوراق المطلوبة لشغل الوظائف