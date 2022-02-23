انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بمصر وزارة القوي العاملة تعلن عن 2530 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات خلال فبراير ومارس 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة عن وظائف خالية بمصر عددها يصل إلي 2530 وظيفة متنوعة من خلال موقعها الرسمي علي الإنترنت وتقوم الوزارة بعمل نشرة توظيف شهريا لجميع الوظائف المتاحة والتي تقدم أصحاب المشاريع إلي الوزارة لعمل إعلان توظيف عبر موقع الوزارة لاختيار الكوادر الأمثل لشغل هذه الوظائف وتتنوع الوظائف المتاحة بين عدد كبير من المجالات لعل أهمها:

المجال الصناعي والهندسي التعليم المجال الطبي الأعمال المحاسبة المطاعم السياحة الأعمال المكتبية والسكرتارية

وظائف خالية بمصر لشهر فبراير ومارس 2022 اختر العمل المناسب لك

في إطار سعي الحكومة الدائم في ضبط سوق العمل وتوفير الوظائف للمصريين للقضاء علي البطالة تحرص وزارة القوي العاملة والهجرة علي عمل نشرة توظيف شهرية لجميع الوظائف الخالية لإتاحة التقديم بها للشباب لذا نقدم لكم متابعي موقعنا مصر فايف أكثر من 2500 وظيفة متنوعة تناسب جميع المؤهلات يمكنكم التقديم عبر التواصل علي رقم الهاتف الخاص بمسئول التوظيف الموجود داخل كل إعلان أو عن طريق تسجيل بياناتكم علي موقع الوزارة (https://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register).

وظائف وزارة القوي العاملة والهجرة لشهري فبراير ومارس 2022

عرضنا لكم نشرة وظائف القوي العاملة والهجرة 2022 ومن أهم مميزات تلك الوظائف وجود تأمين علي جميع الموظفين الذين سوف يعملون بتلك الوظائف بالإضافة إلي توافر سكن للمغتربين ووجبة وبدل انتقال جميع الوظائف التي تعلن عبر النشرة هي لشركات أو مطاعم مشهود لها بالكفاءة وانتظام الأجور ونتمنى التوفيق للجميع في الحصول علي الوظيفة المناسبة له.

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