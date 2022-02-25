انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 25/2/2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنشر جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم الجمعة 25 فبراير 2022، مئات إعلانات الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات والمصانع، فى مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسطة وبدون مؤهل، ونتابع الآن من خلال مصر فايف متابع كل جديد من الوظائف المصرية والعربية الشاغرة بكبرى الصحف والمواقع الرسمية من خلال خدمة الوظائف الخالية، لتوفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل، ونتابع الآن عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة.

نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 25/2/2022 عدد من إعلانات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، من مهندسين وصيادلة وفنيين ومشرفين ومندوبين مبيعات وتسويق وعمال إنتاج وخمات وسائقين وتلى سيلز ومحاسبين ومحامين وغيرها من الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات والمصانع والهيئات والمكاتب، ونتابع الآن عرض جديد إعلانات وظائف الوسيط لليوم كالتالي:-

وظائف آخري:-

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 25/2/2022

وظائف شاغرة بشركة تجارية كبرى تعمل بقطاع التجزئة بالجيزة.

مطلوب سائقين للعمل فورا بشركة صيانة أجهزة منزلية كبرى.

مطلوب فنيين للعمل بشركة صيانة معتمدة لتوكيلات ثلاجات أليكتريك واريستون وفريجيدير.

مطلوب محامين أبتدائي واستئناف للعمل بمجموعة قانونية كبرى.

وظائف خالية بمعامل كبرة بالمعادي.

وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال العطور.

مطلوب محاسبين للعمل بشركة مقاولات كبرى .

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية لليوم الجمعة 25/2/2022 على مصر فايف.