الهيئة العامة للطيران المدني تعلن وظائف إدارية لحديثي التخرج وذوي الخبرة رجال ونساء مع جميع الشروط

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من الناس في المملكة العربية السعودية عن فرص عمل لكسب لقمة، خاصة تلك الفئة من الشباب الحاصلين على درجات عليا أو بكالوريوس، وكما هو معتاد في المملكة العربية السعودية، هناك دائما فرص عديدة لشغل الوظائف التي تقدمها معظم الشركات والفروع الدولية ومن بين هذه القطاعات “الهيئة العامة للطيران المدني” التي أعلنت عن وظائف شاغرة إدارية لحديثي التخرج وذوي الخبرة السابقة في هذا المجال رجالا ونساء، استمر في قراءة المقال لمزيد من التفاصيل.

الهيئة العامة للطيران المدني: وظائف إدارية لحديثي التخرج

تتوفر الآن أربع وظائف في مقرها الرئيسي في الرياض (بما في ذلك الشركات التي ليس لديها خبرة) للرجال والنساء الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات:

إدارة الأعمال. الهندسة الصناعية. القانون. الاقتصاد. إدارة الجودة. الإدارة اللوجستية. وإدارة سلسلة التوريد.

المسميات الوظيفية المطروحة من قبل الهيئة

وظائف إدارية لحديثي التخرج وذوي الخبرة رجال ونساء في مجال الطيران عامة والحاصلين على الشهادة أو درجة بكالورسوس، طرحت لهم هيئة الطيران العامة فرص توظيفية كالآتي:

متخصص رقم واحد في تطوير الشحن الجوي.

متخصص أول في التنظيم.

متخصص أول في الإمتثال والكنترول.

متخصص جيد في الشحن الجوي.

شروط التوظيف في الهيئة العامة للطيران المدني

شهادة (إدارة الأعمال، إدارة اللوجستيات، إدارة سلسلة التوريد، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

الدرجة العلمية (إدارة الأعمال، القانون، الاقتصاد، إدارة الخدمات اللوجستية، إدارة سلسلة التوريد) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

الدرجة العلمية (إدارة الأعمال، إدارة الجودة، إدارة الخدمات اللوجستية، إدارة سلسلة التوريد) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

شهادة (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، الإدارة اللوجستية، إدارة سلسلة التوريد) أو ما يعادلها (لا تتطلب خبرة).

مميزات وظائف الهيئة العامة للطيران المدني

دخل تنافسي حسب سلم الرواتب المعتمد من الهيئة.

بدل سكن 3 رواتب سنوية.

بدل نقل.

ترقية أجر رمضان.

تكريمات ومكافآت وفقا للوائح الهيئة.

التأمين الطبي للموظفين وعائلاتهم.

الإجازة والعطلات السنوية مدفوعة الأجر.

خطوات طلب الوظيفة الإدارية لهيئة الطيران

التقدم بالطلب إلى وظائف الهيئة العامة للطيران بدا بالفعل في 25 فيفري 2022م، عبر خطوات جد بسيطة وهي كالآتي: