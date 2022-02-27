انت الان تتابع تفاصيل خبر براتب 5000 جنية.. وظائف خالية بفندق أبروتيل كوستا ماريس مرسى علم للمؤهلات المتوسطة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعلن فندق أبروتيل كوستا ماريس بالكيلو 79 طريق القصير بمرسى علم – مرسى مبارك بالبحر الأحمر، عن حاجته إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية، تبدأ من 2600 جنية إلى 5000 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل والشروط المطلوبة للوظائف من خلال مصر فايف.

وظائف فندق أبروتيل كوستا ماريس مرسى علم

مطلوب عدد 2 مساعد رئيس قسم بالمطبخ ساخن، براتب يبدأ من 3200 إلى 4000 جنية. مطلوب عدد 2 طباخ أول، خبرة سنتين، براتب يبدأ من 2800 جنية إلى 3200 جنية. مطلوب فني بلاط، براتب يبد من 3000 جنية إلى 3800 جنية. مطلوب عامل زراعة، براتب 3000 جنية. مطلوب مشرف أدوار، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، براتب يبدأ من 4000 إلى 5000 جنية. مطلوب منقذ، مؤهل متوسط. مطلوب مشرف غرف، خبرة سنة، براتب يبدأ من 2400 إلى 2600 جنية. مطلوب عامل كافتيريا العاملين، راتب يبدأ من 2400 إلى 2600 جنية.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، وخبرة في مجال العمل، وتقدم الشركة للراغبين مرتبات مجزية وتأمينات اجتماعية وطبية، وللالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01001142224