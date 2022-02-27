وظائف مدينة نيوم للجنسين للبكالوريوس والماجستير 2022

وظائف مدينة نيوم، فقد أعلنت الإدارة العامة لمشروع مدينة نيوم في المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بها، حاجتها إلى تعيين عدد من الفرص الوظيفية للراغبين بالتقديم بوظائفها، فقد وضحت نيوم بأن هناك عدد مميز من الوظائف الهندسية والإدارية الخالية التي يمكن أن يتم التقديم بها، وقد أوضحت أيضاً بأن التقديم متاح لكلا الجنسين من الرجال والنساء، علي أن يتم التقديم من خلال ضرورة توافر بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، علماً بأن من يقع عليهم الاختيار سوف يحصلون علي رواتب مميزة ومميزات عمل رائعة، وسوف نوضح لكم المسميات الوظيفية المطلوبة في وظائف مدينة نيوم.

وظائف مدينة نيوم السعودية

يتم التقديم في وظائف مدينة نيوم لكل من الخريجين وذوي الخبرات المختلفة في المملكة العربية السعودية، علي أن يكون كل متقدم من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس أو الماجستير وفق عدد من التخصصات الوظيفية التي يحتاج إليها المشروع، علي أن يكون المقر الخاص بالعمل بمنطقة تبوك، وقد وضحت مدينة نيوم وظائف العمل المطلوبة علي النحو التالي:

مطلوب أخصائي عمل كمحلل صنع خاص بالمكان والحركة.

أخصائي عمل لطاقة المنطقة.

قائد عمل بمياه الإطفاء.

قائد مشروع المياه.

مهندس عمل بتخصص الفيضانات.

مدير عمل خاص بالعقود.

مطلوب مدير هندسة للعمل بالبيانات المؤسسية.

مسؤول عن خدمات الامتثال لصناعة المياه.

مطلوب مهندس كهرباء.

قائد خاص بالاستدامة.

وعدد آخر من الوظائف التي توفرها مدينة نيوم بالعمل الإداري والهندسي والتي يمكن التقديم بها من خلال التعرف علي شروط كل وظيفة حتي يتم القبول والتقديم الصحيح من جانب كل شخص.

كيفية التقديم في وظائف نيوم الجديدة

يتم التسجيل في وظائف نيوم من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التوظيفي الذي تم تحديده لطلبات الراغبين في التقديم، وفيما يلي طريقة التقديم.