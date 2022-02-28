انت الان تتابع تفاصيل خبر سبينس هايبر ماركت يطلب موظفين في جميع الأقسام للمؤهلات المتوسطة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعلن سبينس هايبر ماركت عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، للعمل فورا، نظرا لافتتاح الفرع الجديد بالمهندسين ” شارع سليمان اباظة”، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف سبينس هايبر ماركت بالمهندسين

مطلوب جزار، يشترط الخبرة. مطلوب مراقب كاميرات، يشترط الخبرة. مطلوب مشرف ثلاجات، يشترط الخبرة. مطلوب مشرف أمن، يشترط الخبرة. مطلوب مشرف مخزن، يشترط الخبرة. مطلوب مشرف اغذيه جافة و ثلاجات، يشترط الخبرة. مطلوب مشرف استلامات، يشترط الخبرة. مطلوب شيف جبن، يشترط الخبرة. مطلوب موظف أمن. مطلوب منسق أرفف بالصالة. مطلوب منسق أرفف بالمخزن. مطلوب محضر طلبات. مطلوب ترولي بوى. مطلوب كاشير. مطلوب منسق أسعار و ديكور. مطلوب خدمة عملاء. مطلوب موظف خزنة. مطلوب موظف استلامات. مطلوب بائعين بمختلف الأقسام “الجبن- الجزارة-الخضار و الفاكهة”.

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شروط ومزايا وكيفية التقدم لوظائف سبينس هايبر ماركت

يشترط مؤهلات متوسطة وإجادة القراءة والكتابة وبدون مؤهل، من الجنسين، كما يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية والعمل 9 ساعات، وحوافز على مبيعات الفرع وفرص للترقي، ورواتب مجزية حسب الخبرة.

ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي ” وظائف سبينس هايبر ماركت للمؤهلات المتوسطة” ثم التوجه إلى فرع سبينس بالهرم لإجراء المقابلات الشخصية بالعنوان التالي ” سبينس فرع الهرم بالشارع الرئيسي بالمريوطية – جالاكسى مول” يوم الاثنين الموافق 28/2، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 010664481113