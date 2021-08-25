جدة - نرمين السيد - وحسب الشرطة فأن مجموعة من العمال اكتشفوا اختفاء "أجزاء كبيرة" من الألواح المعدنية التى تغطى سقف المدخل عندما كانوا يجرون أعمال إصلاح فى هذا المعلم الشهير الواقع عند تقاطع أربعة شوارع رئيسية.
وأفادت صحيفة "بى تسد" المحلية بأن قيمة المسروقات قد تصل إلى مئات آلاف اليوروهات.
وشيد عمود النصر للاحتفاء بذكرى الحملات العسكرية البروسية، لا سيما ضد فرنسا نابليون، وهو يعد من أبرز المعالم السياحية فى العاصمة الألمانية، خصوصا بفضل المشهد البانورامى الذى يتسنى للزائر تأمله من أعلاه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحد أشهر معالم برلين.. عمود النصر يتعرض للسرقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.