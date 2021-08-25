أحد أشهر معالم برلين.. عمود النصر يتعرض للسرقة

جدة - نرمين السيد - وحسب الشرطة فأن مجموعة من العمال اكتشفوا اختفاء "أجزاء كبيرة" من الألواح المعدنية التى تغطى سقف المدخل عندما كانوا يجرون أعمال إصلاح فى هذا المعلم الشهير الواقع عند تقاطع أربعة شوارع رئيسية.

وأفادت صحيفة "بى تسد" المحلية بأن قيمة المسروقات قد تصل إلى مئات آلاف اليوروهات.

وشيد عمود النصر للاحتفاء بذكرى الحملات العسكرية البروسية، لا سيما ضد فرنسا نابليون، وهو يعد من أبرز المعالم السياحية فى العاصمة الألمانية، خصوصا بفضل المشهد البانورامى الذى يتسنى للزائر تأمله من أعلاه.