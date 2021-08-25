جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن تلك الميزة تتيح للمستخدمين إضافة معلوماتهم الخاصة إلى نقاط اهتمامهم على الخريطة الخاصة بشركة آبل. ووفقا لـ"آبل" بدأت الميزة فى الظهور فى الولايات المتحدة وكندا لذلك لا توجد أماكن كثيرة لديها تقييمات حتى الآن. وقال متحدث باسم الشركة إن الميزة تم إطلاقها مع نظام التشغيل آى أو إس iOS 14 وكانت متوفرة فى دول أخرى مثل اليابان أو أستراليا لبعض الوقت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل تطرح نظاما لتقييم الأماكن وإضافة الصور الخاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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