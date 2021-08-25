نشرة صباحك ومطرحك المرورية: تعرف على أفضل الطرق للهروب من الزحام

جدة - نرمين السيد - وكشف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى فادى إبراهيم، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، والطرق المؤدية إليهما، أما محافظة القليوبية يوجد بها بعض الأحجام وخصوصا أسفل الدائرى عند منطقة القادم من الزراعى إلى ميت نما.

ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وأشار إلى ظهور بعض الكثافات المرورية عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأعمال منها أعلى مناطق الخصوص والمرج وما قبل نفق السلام وأعلى مناطق الكنيسة للمتجه المنيب وأعلى مناطق البساتين للمتجه إلى محور الأوتوستراد.

وقال صابر، إن هناك بعض الأحجام بمحور 26 يوليو عند ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وأضاف أن جميع محاور محافظة الجيزة الداخلية تعمل بشكل مرضى، عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى، ويفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة تنحصر الكثافات المرورية أعلى كوبرى المطرية للقادم من مناطق الكابلات ومتجه إلى التجنيد وحلمية الزيتون ومصر الجديدة ونصح بسلوك كوبرى سرايا القبة، بالإضافة إلى بعض المناطق منها أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى والزاوية إلى مناطق الفنجرى ومدينة نصر مشيرا إلى أن شارع مصر والسودان يعد بديل جيد.

وقال إن أعلى كوبرى عبود للقادم من مناطق شبرا الخيمة إلى امتداد أحمد حلمى يوجد به زحاما، كذلك هناك بعض الأحجام مناطق شبرا الخيمة وميدان المؤسسة للمتجه إلى مناطق المظلات وعمارات أغاخان وكورنيش النيل، كما يوجد أيضا زحاما أعلى نفق الزهراء القادم من المعادى وحلوان إلى صقر قريش ويكون كورنيش النيل بديلا جيدا، مضيفا أن الحركة المرورية فى الكبارى التى تنقل ما بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرضى وطبيعى.