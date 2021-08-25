صور - أجمل الملابس الهندية على طريقة ديا ميرزا

جدة - نرمين السيد - ونجحت ديا ميرزا فى مجال عروض الأزياء، وظهرت على العديد من أغلفة المجلات العالمية، لذا حققت شهرة واسعة فى الهند.

ولم تكتفى بعملها فى مجال عرض الأزياء، بل شاركت أيضا فى التمثيل، وقدمت العديد من الأفلام، بالإضافة إلى تقديم البرامج.

وشاركت فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، لتتفوق وتفوز بلقب ملكة جمال الهند لسنة 2000.