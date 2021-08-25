صور- من الفورمال للكاجوال.. طرق بسيطة لارتداء ملابس أنيقة لأماكن العمل

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جدة - نرمين السيد - ويعد الأمر أكثر صعوبة عند رفض بعض أماكن العمل لارتداء الجينز، وهناك العديد من الأفكار للإطلالات المناسبة للعمل ليست من الجينز.
فهناك البدل النسائية المطبوعة، فهى تمنح مرتديتها إطلالة كاجوال أنيقة، وتنسيقها مع تيشيرت وحذاء رياضى.
ويمكن الاستعانة فى أماكن العمل بالتنانير الميدى التى تعد الخيار الأفضل للعمل لطولها المناسب، ويتم تنسيقها مع تيشيرت للشعور بالراحة طوال اليوم، وارتداءه مع حذاء ذات كعب عالى.
ويعد القميص الأبيض هو قطعة لا بد من توافرها فى خزانة كل فتاة حيث يمكن ارتداءه مع الجينز أو مع تيشيرت ملون تحته وتركه مفتوحًا وحذاء رياضى لإطلالة غير رسمية.
أو كما يمكن للفتيات الاستعانة بالجمبسوت أو الفساتين الانسيابية لأجل الشعور بالراحة والحصول على إطلالة أكثر رسمية وخصوصا عند تنسيقه مع حذاء ذات كعب عالى.
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