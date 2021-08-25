تقارير تكشف عن عدم إضافة بصمة الأصابع فى سلسلة هواتف iPhone 13 القادمة

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أنه بالرغم من قيام شركة آبل مرات عدة باختبار تقنية الماسح الضوئى لبصمات الأصابع تحت الشاشة، إلا أنه من غير المتوقع أن يتم إطلاقها لهواتف آبل لهذا العام 2021، وفقا لموقع "TheOndianExpress".

وأوضحت التقارير أنه كان من المقرر إضافة الماسح الضوئى لبصمات الأصابع تحت الشاشة بجانب تقنية Face ID، لسلسلة هواتف iPhone 13 القادمة وفقاً لتقرير صحيفة وول ستريت فى بناير الماضي، فيما يتوقع مارك جورمان أن آبل لن تقوم بإضافة تلك الميزة هذا العام.

من المتوقع أن تقوم شركة آبل بنقل مستشعر الأشعة تحت الحمراء IR لميزة التعرف على الوجة Face ID، تحت الشاشة لسلسلة هواتفها القادمة iPhone 13، كما تعمل حالياً على إضافة نوتش فى الجزء العلوى من الجهاز بحجم صغير، كما تعمل على تقليل حجم شريحة معالجة Face ID ونقل السماعة إلى الحافة العلوية للهاتف.

وقامت العديد من الشركات، إضافة تقنية الكاميرا تحت الشاشة فى الأيام القليلة الماضية، والتى حصل عليها كلا من هاتف Axon 30 5G من ZTE، وهاتفى Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 من سامسونج، فيما تقوم بعض الشركات الأخرى مثل شاومى وأوبو باختبار التقنية الجديدة من أجل تنفيذها فى هواتفها الذكية القادمة.