فى ذكرى وفاته نيل آرمسترونج.. حكاية أول من وصل سطح القمر

جدة - نرمين السيد - وتم اختيار رائد الفضاء الأمريكى نيل أرمسترونج عام 1960 كجزء من مجموعة الطيارين المستشارين لطائرة الفضاء العسكرية "the X-20 Dyna-Soar"، وفى 1962 تم اختياره من السلاح الجوى للولايات المتحدة كواحد من المهندسين السبعة الذين سوف يطيرون فى الطائرة الفضائية عندما تكون جاهزة.

من هو نيل أرمسترونج؟

ولد فى 5 أغسطس 1930 فى بلدة واباكونيتا بولاية أوهايو، فهو من أصول اسكتلندية وألمانية، ودرس فى مدرسة بلوم الثانوية، وأخذ دروساً فى الطيران بمطار المقاطعة، وقد حصل على شهادة طيران بعمر الخامسة عشرة، فى عام 1947 فى السابعة عشرة من عمره، بدأ آرمسترونج دراسة هندسة الطيران فى جامعة بوردو، مُنح درجة بكالوريوس العلوم فى هندسة الطيران عام 1955، ونال درجة ماجستير العلوم فى هندسة الفضاء الجوى من جامعة جنوب كاليفورنيا.

وعندما بلغ الـ 18 من عمره تم استدعاءه من قبل القوات البحرية الأمريكية للتدريب على الطيران من خلال الحضور إلى المحطة الجوية بمدينة بنساكولا بولاية فلوريدا، واستغرق التدريب 18 شهرا، وبعدها وصل خطاب من البحرية يفيد بقبوله كطيار بحرى مؤهل، و كانت مهمته الأولى الخدمة فى السرب السابع لأسطول الطيران التابع للمحطة الجوية البحرية بمدينة سان دييجو فى ولاية كاليفورنيا، وقام بأول طيران له على متن طائرة نفاثة فى الخامس من يناير 1951.

وتخرج عام 1955 بدرجة البكالوريوس من هندسة طيران، وقرر بعدها أن يصبح طيار اختبار تجريبى، وقدم على اللجنة الاستشارية للملاحة الجوية للطيران فائق السرعة فى قاعدة إدوارد للقوات الجوية، وعلى الرغم من عدم وجود مركز إلا أنهم أرسلوا طلب التقديم إلى مختبر لويس للطيران السريع فى كليفلاند، حيث بدأ أرمسترونج العمل فى مجال لويس فى مارس 1955، واستمرت مهمته فى كليفلاند بضعة أشهر وبحلول شهر يوليو ذهب إلى عمله الجديد فى قاعدة إدوارد الجوية، وتم تكليفه بمهمته الجديدة فى أول يوم له، وهى قيادة طائرة تعقب خلال إطلاق طائرة تجريبية من طائرة قاذفات معدلة، وشارك فى مائتى رحلة جوية فى مختلف أنواع الطائرات.



نقطة تحول بحياته

كان نيل أرمسترونج قائد رحلة المركبة الفضائية "أبوللو 11"، والتى جعلته أول إنسان يطأ بقدمه القمر فى 20 يوليو 1969، وكانت الرحلة هى الأخيرة لـ"أرمسترونج" إلى الفضاء، ففى العام التالى عين فى وظيفة إدارية فى إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" ثم تركها فى العام التالى ليصبح أستاذًا للهندسة فى جامعة سينسيناتى.

رحلاته إلى الفضاء

سافر فى رحلتين إلى الفضاء، الأولى فى 1966 كقائد لبعثة "جيمينى 8" والتى انتهت تقريبا بكارثة، عندما انفجر أحد الصواريخ الدافعة وتسبب بأضرار للمركبة الفضائية، ولكن تمكن من التغلب عليها والعودة سالمًا للأرض.

وكانت المهمة الثانية فى يوليو 1969 حين انطلق وزميليه باز الدرين، ومايكل كولينز، على متن "أبوللو 11"، التى سافرت 250 ألف ميل إلى القمر، واستغرقت أربعة أيام، وشاهد العالم المركبة القمرية "إيجل"، وهى تنفصل عن المركبة الأم وتهبط على سطح القمر، وكان وقتها أرمسترونج صاحب الـ 38 عاما هو أول إنسان تطأ قدمه سطح القمر.