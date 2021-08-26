أبطال بأولمبياد طوكيو يشتكون من جودة ميدالياتهم الذهبية

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "وانع يى" الصينى أنه تم الإعلان لأول مرة عن جودة سيئة للميداليات الذهبية فى 23 أغسطس من قبل البطلة فى جمباز المنصة بين النساء، تشو سيويين.
وبحسب "روسيا اليوم"، قالت الرياضية فى حينه إن ميداليتها الذهبية "بدأت بالتقشر"، ليعلن بعد ذلك عدد من الأبطال الصينيين أنهم اكتشفوا نفس المشكلة فى ميداليتهم، وبينهم البطل الأولمبى فى السباحة لمسافة 200 متر بأسلوب معقد وانغ شون، والبطل فى التمرينات على المتوازى تزو تزينيوان.
وفى 25 أغسطس أخبرت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية بأن طلاء الميداليات ليس ذهبيا، ولكنه طبقة واقية خاصة وتقشرها لا يعنى تدنى جودة الميداليات.
وذكرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو فى وقت سابق أن الميداليات الممنوحة صنعت من إلكترونيات استهلاكية معاد تدويرها، بما فى ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
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