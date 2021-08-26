صور- بأزياء عالمية.. ريهام سعيد وابنتها فى جلسة تصوير جديدة

جدة - نرمين السيد - خطفت الإعلامية المعتزلة ريهام سعيد، الأنظار إليها فى أحدث ظهور برفقة ابنتها، بعدما نشرت مجموعة صور لها على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





وتألقت ريهام فى الصور بإطلالة مستوحاه من الأزياء العالمية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذو أكمام طويلة من اللون الموف، وبشعر قصير، وظهرت ابنتها بجوارها بفستان طويل متعدد الألوان. يذكر أن ريهام سعيد أعلنت الشهر الماضى اعتزالها العمل الإعلامى تمامًا والاتجاه إلى مجال التمثيل، وكانت آخر أعمالها الفنية هى مشاركتها فى مسلسل "وادى الجن" بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر ورؤى شنوحة ومحسن منصور وفراس سعيد وسينثيا خليفة، من إخراج حسام الجوهرى.

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