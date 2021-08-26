شركات تكنولوجيا أمريكية تعد بإنفاق مليارات الدولارات على الأمن السيبرانى

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن شركات آبل Apple وجوجل Google ومايكروسوفت Microsoft وعدت بالمساعدة فى تعزيز الأمن السيبرانى فى الولايات المتحدة بعد اجتماع مع الرئيس جو بايدن فى البيت الأبيض. وتختلف التعهدات حسب الشركة ولكنها تتراوح من إنفاق المليارات على البنية التحتية الإلكترونية إلى تقديم المساعدة فى سلسلة التوريد والتعليم. يأتى الاجتماع رفيع المستوى مع الرؤساء التنفيذيين لعمالقة التكنولوجيا فى أعقاب الهجمات الإلكترونية الكبرى ضد الوكالات الحكومية الأمريكية والبنية التحتية للطاقة مثل خط أنابيب كولونيال.

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