وقال الخشت، فى بيان، اليوم الخميس، إن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بكل ما هو جديد فى التخصصات المختلفة، وبما يتواكب مع التطور العالمى للبحث العلمى التطبيقى، مقارنة بنظرائها فى الجامعات المرموقة، وبما يعود بالنفع على المجتمع والناس، وهو ما يتحقق فيما تقدمه مستشفيات جامعة القاهرة وكلية طب الفم والأسنان والتى تعد من التخصصات ذات التصنيف المتقدم دولياً.
وكرم الخشت، الفريق البحثى القائم على إعداد المرجع العلمى وهما: الدكتورة منى رياض، الأستاذ بقسم العلاج التحفظى بكلية طب الاسنان، والدكتورة شيرين حافظ الأستاذ المساعد بقسم العلاج التحفظى، وذلك لجهودهما وتميزهما فى إعداد المرجع العلمى الدولى الأول لمصر فى مجال العلاج التحفظى باستخدام تقنية النانو تكنولوجى.
ومن جانبه، قال الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان، إن أهمية المرجع ليس لكونه الأول من نوعه فقط فى مجال العلاج التحفظى على مستوى جميع كليات طب الأسنان بمصر، لكنه سيسهم فى تطور علاجات أمراض الفم بشكل كبير عبر تقنية "النانو تكنولوجى"، بالإضافة إلى استخدام تقنية النانو مستقبلاً فى هندسة أنسجة الأسنان.
وبدورها، أشارت الدكتورة ألفت حسانين رئيس قسم العلاج التحفظى بكلية طب الاسنان، إلى التوسع فى استخدام تقنية "النانو تكنولوجى" لتطوير الأدوات التى تساعد الأطباء على التشخيص والعلاج والوقاية من أمراض الفم، لافتةً إلى العمل على إتاحة المرجع بجميع المكاتب العلمية ليصبح مرجعا علميا متخصصا لجميع أطباء الأسنان على مستوى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة القاهرة: إعداد أول مرجع لاستخدام النانو تكنولوجى فى طب الفم والأسنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.