صور- «العيون مبتكدبش».. جورجينا طواف فى الساحل الشمالى

جدة - نرمين السيد - وتألقت جورجينا، بإطلالة صيفية، وعلقت على الصور: "ابحثوا عن الحقيقة فى العيون.. لأنهم لا يكذبون أبدًا".

كانت جورجينا شاركت جمهورها مؤخرًا بصور من مشاركتها فى افتتاح أول مارينا دولية ونادى لليخوت بالساحل الشمالى.

يذكر أن آخر أعمال جورجينا طواف، مسلسل "خيانة عهد" من بطولة النجمة يسرا، وعرض رمضان 2020.