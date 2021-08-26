صور- منى زكى رومانسية فى أحدث ظهور 

جدة - نرمين السيد - وخضعت منى، لجلسة تصوير جديدة لصالح ماركة مجوهرات شهيرة، حيث ظهرت من أمام أحد الشواطىء الساحلية، واعتمدت على مكياج هادئ زاد من إطلالتها جمالًا وأنوثة.

منى زكى، حلت مؤخرًا ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" والذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على شاشة DMC الفضائية.

وتناولت خلال الحلقة العديد من أسرار حياتها الضخية والفنية، وكواليس زواجها من الفنان أحمد حلمى بعدما رفضه والدها بسبب نجوميته المحدودة وقتها.